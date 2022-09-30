В Бобруйском районе под колесами микроавтобуса погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло вчера около 23.30. Микроавтобус Mercedes под управление 54-летнего водителя двигался по автодороге Могилев - Бобруйск. Неподалеку от деревни Ясный Лес он совершил наезд на мужчину, который стоял на проезжей части дороги без световозвращающих элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендует пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

По материалам belta.by.