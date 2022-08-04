В Бобруйском районе планируют получить не менее 70 тыс. тонн зерновых и зернобобовых

В Бобруйском районе ожидаемый валовой сбор зерновых и зернобобовых составит не мене 70 тыс. т, в том числе 30 тыс. т кукурузы. Об этом сообщил первый заместитель председателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома Алексей Журавлев во время рабочей поездки в район главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, передает БЕЛТА.

"В Бобруйском районе насчитывается 55,8 тыс. га сельхозугодий, из которых 36,5 тыс. га - пашня, - отметил Алексей Журавлев. - Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 12,7 тыс. га (с кукурузой - 20 тыс. га). По состоянию на 4 августа уже убрано 4 тыс. га или 32% к плану, намолочено свыше 12 тыс. т зерна. Наивысшей урожайности зерновых достигли в ОАО "Невский-Агро" - 46 ц/га. Сегодня в районе на уборке урожая задействованы 50 комбайнов. Ожидаемый валовой сбор зерновых и зернобобовых составит 70 тыс. т (выше прошлогоднего уровня на 66%), урожайность - не ниже 35 ц/га (плюс 9,8 ц/га к уровню прошлого года)".

Глава Администрации Президента посетил ряд предприятий агропромышленного комплекса, ознакомился с работой объектов АПК. В их числе - одно из крупнейших хозяйств СПК "Гигант", которое обеспечивает 16,3% валового производства сельхозпродукции Бобруйского района. Численность работников здесь составляет 264 человека, машинно-тракторный парк - 73 единицы техники. Площадь сельхозугодий - около 6,3 тыс., в том числе здесь посеяно 1,5 тыс. га зерновых и 500 га кукурузы на зерно. Ожидаемый валовой сбор зерновых и зернобобовых составит 10,4 тыс. т или 110,6% к уровню 2021 году при прогнозируемой урожайности 50,7 ц/га (в прошлом году 50,5 ц/га).

"Мы занимаемся по зерновым только отечественной селекцией, сегодня приступили к уборке озимой пшеницы сорта "августина", которой в хозяйстве посеяно 500 га, - отметил председатель правления СПК "Гигант" Василий Жук. - Биологическая урожайность сорта - 65 ц/га, поэтому планируем получить не менее 60 ц/га. Для этого все сделано: внесен необходимый комплекс удобрений, соблюдены все технологии, созданы условия для полноценной и добросовестной работы людей. Осталось только, чтобы не подвела погода. Думаю, что запланированное получится".

По словам руководителя, режим работы аграриев на полях в первую очередь определяется именно небесной канцелярией. Пока погодные условия позволяют работать в 14-часовом режиме, что дает возможность убирать хлеб качественно и без потерь. "Конечно, в этом году была холодная весна - соответственно, сроки уборки сместились на 10-14 дней, поэтому будем ускоряться, ведь раньше работали по 10 часов. Планируем завершить уборочную в течение 18-20 дней. Люди к этому готовы и всем обеспечены. Тем более по культурам мы прирастем - и по валу, и по урожайности. Предварительно соберем не менее чем 9 тыс. т урожая зерновых - на 1 тыс. т больше прошлогоднего результата (с кукурузой и рапсом - не менее 12 тыс. т). Экономика срастется, и наши работники будут довольны своим заработком", - сказал он.

По словам Василия Жука, такой урожай обеспечит производственную безопасность самого предприятия, а также позволит продать излишки в виде семян. Например, в прошлом году предприятие реализовало 500 т семян, в планах этого года - не менее 1,5 тыс. "Мы инвестируем в развитие нашего животноводства, ведь на территории организации расположены 8 животноводческих объектов: молочно-товарная ферма и комплекс, свиноферма и 5 товарных ферм. При таком урожае мы полностью обеспечим собственную потребность в концентрированных кормах, выпуском которых занимается наш комбикормовый цех мощностью 16 тыс. т в год", - отметил председатель правления.

На уборочной в "Гиганте" трудятся порядка 40 человек, также помогают дети работников - например, их задействуют на зернотоке. "Это неплохое подспорье хозяйству и значимая копеечка в семейный бюджет наших людей", - уверен Василий Жук.

СПК "Гигант" за январь - июнь 2022 года получено Br49,4 тыс. выручки на одного среднесписочного работника, чистая прибыль составила Br2,8 млн, рентабельность продаж - 23,4%. Средняя зарплата по предприятию за январь - июнь составила около Br1,2 тыс.