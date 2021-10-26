В Бобруйском районе перевозчик использовал наличную выручку для выплаты зарплаты в конвертах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Инспекция МНС по Бобруйскому району установила, что в одном из частных предприятий на протяжении 2020-2021 годов при оплате пассажирами услуг наличными денежными средствами эта выручка использовалась для выплаты работникам зарплаты в конвертах. Официальный заработок у работников за указанный период отсутствовал. Общая сумма неучтенного заработка составила Br77 тыс.

Субъекту предпринимательства направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить подоходный налог с заработной платы. Оно было исполнено, и с сумм заработной платы в конверте исчислен подоходный налог в размере Br10 тыс.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.