В Бобруйском районе пенсионер покончил с собой, утопившись в пруду

Около четырех часов дня 4 июля в водоеме, что находится на территории домовладения д. Рогали, покончил жизнь самоубийством путем утопления местный житель 1955 года рождения.

О том, что это трагический инцидент – не несчастный случай, близкие люди узнали из предсмертной записки погибшего с указанием места, где его нужно искать, которую тот оставил дома. По факту гибели извлеченного из пруда мужчины, на теле которого не обнаружено признаков насильственной смерти, Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.