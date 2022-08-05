«Со старшими товарищами идем впритирку». В Бобруйском районе работают пять молодежных экипажей

В Бобруйском районе на уборке урожая работают пять молодежных экипажей. С одним из них во время рабочего визита в Бобруйский район пообщался глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

Глава Администрации посетил ряд хозяйств Бобруйского района, ознакомился с работой объектов АПК и пообщался с механизаторами на поле ОАО "Михалевская Нива". Не удержался Игорь Сергеенко и от возможности проехать в кабине комбайна вместе с молодежным экипажем Константина Манько и Петра Чигиря. Сидеть за штурвалом "Полесья" Игорю Сергеенко в жизни уже приходилось, однако все равно эмоции переполняли как в первый раз.

"На комбайне работал очень давно, еще во время учебы, целый сезон провел в качестве помощника, - поделился он. - Сегодня за штурвалом сидел молодой парень, я - рядом. Техника у ребят подготовлена, это хорошо. Было здорово и интересно. Сегодня радостно видеть на уборочной молодежь".

В ОАО "Михалевская Нива" - три молодежных экипажа, больше всего в районе. Здесь также трудятся Константин Манько и Петр Чигирь. Ребята работают вместе впервые, понимание нашли быстро - да и возраст у них примерно одинаковый. Константину исполнилось 24 года. Молодой человек в хозяйстве уже около 8 месяцев, хотя для него это уже третья уборочная. После учебы в БГУИР и воинской службы устроился инженером-механиком. На этом же предприятии водителем на бензовозе работает его отец.

Во время уборочной Константин пересел за штурвал комбайна - почему бы и нет, если нужна помощь. Плюс ко всему привлекает возможность дополнительного заработка. В поле уже больше недели - убирает пшеницу, тритикале. "Мне нравится работа механизатора - пока больше интересно, чем трудно, - отметил Константин. - Как правило, рабочий день стартует в 7 утра, а заканчивается по-разному - как пойдет, зависит от погоды. Обычно с поля уезжаем часам к 22.00".

Со старшими коллегами молодежный экипаж идет впритирку - старается не отставать, а в перспективе ребята хотят даже выбиться в лидеры на уборочной. На сегодня их намолот составляет более 350 т зерновых. "Стараемся, конечно, перенимать опыт старших товарищей, - говорит Константин. - Как и в любой работе, главное - желание, без которого ничего не будет. Приложим все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны, надеемся, что и погода нам в этом поспособствует. Мы свою работу знаем - за качество и потери не волнуемся".

19-летний Петр Чигирь в хозяйстве всего лишь первый месяц, подрабатывает во время каникул. Учится на втором курсе БГСХА - будущий инженер. "Работа на уборочной для меня - опыт полезный, - говорит он. - Если не получится устроиться по профессии, пойду на комбайн. Для меня это даже не шанс заработать, а возможность почувствовать технику. В этом мой интерес, поэтому и пошел на комбайн по своему желанию".

Директор "Михалевской нивы" Елена Пациенко заверяет, что урожаем этого года в хозяйстве довольны: "Каравай соберем неплохой. Уже отправили в закрома озимый рапс, получили 17 ц/га. Урожайность не высокая, но и не низкая - занимаем третью позицию в районе. Убираем пшеницу и озимый тритикале. Протяженность хозяйства 50 км. Площади большие, отсюда и особенности - убираем сразу две культуры: когда в одной части хозяйства идет дождь - переключаемся на другое поле. Озимый ячмень тоже убрали, урожайность нас порадовала - 68 ц/га, поэтому в следующем году площади под посевы этой культуры будут увеличены в два раза".

Зернового клина в хозяйстве насчитывается почти 2,4 тыс. га, с полей уже вывезено 800 га. На сегодня убрано более 26% основных культур. Работает 8 комбайнов, 6 машин задействованы на отвозке зерна.