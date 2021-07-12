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Происшествия

В Бобруйском районе нашли потерявшуюся в лесу трехлетнюю девочку

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В Бобруйском районе нашли потерявшуюся в лесу трехлетнюю девочку

Сообщение о пропаже ребенка 2018 г.р. в п. Глуша Бобруйского района поступило 11 июля в 11.20.

По информации МЧС, девочка около 10.30 вышла со двора дома и пропала. Для поиска были задействованы 5 единиц техники и 9 человек, в том числе 2 единицы техники и 4 человека привлекалось от МЧС.

В 11.40 ребенка обнаружили в лесу на расстоянии около километра от дома. В медицинском помощи девочка не нуждалась.

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