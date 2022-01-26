В Бобруйском районе на мужчине загорелась одежда

64-летний житель Бобруйского района госпитализирован с ожогами после того, как на нем загорелась одежда, сообщает МЧС.

По предварительной версии, инцидент в садовом товариществе «Токари», расположенном близ деревни Старинки, произошел из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Это уже третье ЧП с возгоранием за минувшие сутки, о котором стало известно. В предыдущих есть погибший — человек погиб в Славгородском районе. А вот в Могилеве погорельца спасли соседи.