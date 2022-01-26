В Бобруйском районе на мужчине загорелась одежда
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64-летний житель Бобруйского района госпитализирован с ожогами после того, как на нем загорелась одежда, сообщает МЧС.
По предварительной версии, инцидент в садовом товариществе «Токари», расположенном близ деревни Старинки, произошел из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Это уже третье ЧП с возгоранием за минувшие сутки, о котором стало известно. В предыдущих есть погибший — человек погиб в Славгородском районе. А вот в Могилеве погорельца спасли соседи.
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