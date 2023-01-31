В Бобруйском районе мужчина пытался разжечь печку бензином

В Бобруйском районе мужчина получил ожоги при растопке печи. Об этом корреспонденту сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Вечером 30 января в учреждение здравоохранения с термическими ожогами лица и шеи поступил 36-летний житель поселка Туголица. Повреждения он получил в своем гараже, используя для розжига печи-буржуйки бензин. Вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости привела к получению травм.

Спасатели предупреждают, что использование открытого огня рядом с легковоспламеняющимися жидкостями запрещено и крайне опасно. "Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя такую жидкость, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам", - отметили в МЧС.