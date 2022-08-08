В Бобруйском районе мужчина не справился с управлением мотоцикла и попал в ДТП
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5 августа в 19:39 в д.Брожа Бобруйского района 60-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле «Ява-350» при выезде на перекрёсток, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся. Мужчина с травмами госпитализирован.Следует отметить, что водительского удостоверения мужчина не имеет.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения с учётом всех складывающихся факторов на дороге.
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