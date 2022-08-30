В Бобруйском районе избран 1-й секретарь РК ОО «БРСМ»

29 августа в актовом зале Центра культуры прошел IV Пленум Бобруйского районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». В работе форума приняли участие заместитель председателя Бобруйского районного исполнительного комитета Татьяна Воронко, первый секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Александр Саксонов, председатель областной контрольной комиссии ОО «БРСМ» Юлия Кирпиченко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Дмитрий Веревкин. Председательствующая — Ольга Рудько.

На повестку дня были вынесены четыре вопроса: освобождение от занимаемой должности первого секретаря Бобруйского РК ОО «БРСМ», о составе райкома и Бюро райкома ОО «БРСМ», об избрании первого секретаря райкома ОО «БРСМ» и разное.

Общим голосованием Диана Каштанова была освобождена от вышеназванной должности в связи со сменой места жительства и так же, как специалист по кадрам ОАО «Невский-Агро» Анна Шик, по заявлению выведена из состава райкома и Бюро райкома ОО «БРСМ». Взамен выбывшим в состав комитета и его бюро были введены Сергей Сорокин и Татьяна Тимошек.

Татьяна Воронко и Дмитрий Веревкин предложили семи присутствующим в зале членам райкома, а также всему активу поддержать инициативу областного комитета об избрании в должности первым секретарем Бобруйского районного комитета ОО «БРСМ» Сергея Сорокина. Кандидатура принята единогласно.

Поблагодарив за оказанное доверие, Сергей Сорокин заверил присутствующих в том, что оно будет полностью оправдано. На вопрос о ближайших планах, вновь избранный лидер молодежной организации ответил, что это в первую очередь активизация Бобруйской районной общественной организации по всем направлениям деятельности общественного объединения БРСМ.

— В самое ближайшее время планирую лично побывать во всех первичных организациях, поближе познакомиться с их руководителями, узнать людей поближе. В дальнейшем рассчитываю на их поддержку и плодотворное сотрудничество. Уверен, что мы с первичками будем работать слаженно, дружно, активно, креативно, чтобы создать единую, сплоченную команду единомышленников. Это особенно важно в Год исторической памяти. Ведь кому как не нам, молодому поколению, чтить и хранить героические страницы нашего народа.

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Сергей Сорокин родился в 1986 году в Бобруйске. Закончил городскую СШ №30, исторический факультет БГУ. На протяжении года работал в 16-й средней школе г. Минска педагогом-организатором. В 2009 году вернулся в родной город, где до 2016 года преподавал историю в СШ №21. Заместитель директора по воспитательной работе Бобруйской СШ № 24 — в таком качестве трудился до вступления в нынешнюю должность.

Бобруйский районный исполнительный комитет