В Бобруйском районе избран 1-й секретарь РК ОО «БРСМ»

На повестку дня были вынесены четыре вопроса: освобождение от занимаемой должности первого секретаря Бобруйского РК ОО «БРСМ», о составе райкома и Бюро райкома ОО «БРСМ», об избрании первого секретаря райкома ОО «БРСМ» и разное.
Общим голосованием Диана Каштанова была освобождена от вышеназванной должности в связи со сменой места жительства и так же, как специалист по кадрам ОАО «Невский-Агро» Анна Шик, по заявлению выведена из состава райкома и Бюро райкома ОО «БРСМ». Взамен выбывшим в состав комитета и его бюро были введены Сергей Сорокин и Татьяна Тимошек.
Татьяна Воронко и Дмитрий Веревкин предложили семи присутствующим в зале членам райкома, а также всему активу поддержать инициативу областного комитета об избрании в должности первым секретарем Бобруйского районного комитета ОО «БРСМ» Сергея Сорокина. Кандидатура принята единогласно.
Поблагодарив за оказанное доверие, Сергей Сорокин заверил присутствующих в том, что оно будет полностью оправдано. На вопрос о ближайших планах, вновь избранный лидер молодежной организации ответил, что это в первую очередь активизация Бобруйской районной общественной организации по всем направлениям деятельности общественного объединения БРСМ.
— В самое ближайшее время планирую лично побывать во всех первичных организациях, поближе познакомиться с их руководителями, узнать людей поближе. В дальнейшем рассчитываю на их поддержку и плодотворное сотрудничество. Уверен, что мы с первичками будем работать слаженно, дружно, активно, креативно, чтобы создать единую, сплоченную команду единомышленников. Это особенно важно в Год исторической памяти. Ведь кому как не нам, молодому поколению, чтить и хранить героические страницы нашего народа.
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Сергей Сорокин родился в 1986 году в Бобруйске. Закончил городскую СШ №30, исторический факультет БГУ. На протяжении года работал в 16-й средней школе г. Минска педагогом-организатором. В 2009 году вернулся в родной город, где до 2016 года преподавал историю в СШ №21. Заместитель директора по воспитательной работе Бобруйской СШ № 24 — в таком качестве трудился до вступления в нынешнюю должность.