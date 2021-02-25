В Бобруйском районе грузовой DAF с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся
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24 февраля около половины восьмого утра в Бобруйском районе 34-летний житель Гомельской области, проезжая на автомобиле DAF с полуприцепом Schmitz, на 28-ом километре автодороги Бобруйск–Глуск по предварительной информации не справился с управлением, фура выехала на полосу встречного движения, а затем съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Водитель с травмами госпитализирован.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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