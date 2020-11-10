В Бобруйском районе горожанин избил на даче знакомого из-за шифера и двух кустов марихуаны

В начале ноября в оперативно-дежурную службу Бобруйского РОВД поступило сообщение – в приемный покой больницы с повреждением головного мозга и переломом костей черепа доставлен 45-летний житель д. Слободка. Учитывая криминальный характер травмы, сотрудники Бобруйского РОВД восстановили картину произошедшего.

По предварительной информации в конце октября 45-летний потерпевший находился в д. Березовичи Бобруйского района у своего знакомого – 24-летнего бобруйчанина, в дачном доме его родителей. Вечером между ними возник конфликт. Со слов самого бобруйчанина, гость залез на крышу пристройки к дому, проломил несколько листов шифера и взял два куста марихуаны, которые сушились на чердаке. За что получил удар и упал с крыши. Состояние здоровья 45-летнего мужчины значительно ухудшилось через пару дней, и он оказался в больнице, где находится сейчас в бессознательном состоянии.

В ходе осмотра на территории дачного домовладения было обнаружено и изъято высушенное растение зеленого цвета, предположительно марихуана, общим весом 8,2 кг, принадлежащее бобруйчанину. Он рассказал, что коноплю он сорвал на поле, высушил и хранил на даче для себя.

Действиям бобруйчанина следователями дана правовая оценка и возбуждены уголовные дела: за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и незаконный оборот наркотиков.

Смотрите видео с комментарием официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича: