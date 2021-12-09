В Бобруйском районе горела котельная
32 0
8 декабря около пяти часов вечера в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании в котельной в деревне Воротынь Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило горение кровли топочного помещения, которое пристроено к зданию «Свято-никольского храма». Спасатели ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться.
В результате пожара повреждена кровля. Здание церкви и расположенное внутри имущество не пострадало. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: во избежание пожара не перекаливайте печи и котлы, обеспечьте постоянный контроль за топкой. Берегите себя. Телефон МЧС 101 и 112.
также
-
В Бобруйском районе горела котельная
-
В Великобританию хотели провезти «лишние» тату-машинки и музыкальные инструменты
-
Житель Быхова перевозил в микроавтобусе около тонны лома цветного металла и плат с радиодеталями
-
Житель Могилевского района спас при пожаре односельчан
-
Злоумышленники установлены по следу пальца руки