В Бобруйском районе горела котельная

8 декабря около пяти часов вечера в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании в котельной в деревне Воротынь Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение кровли топочного помещения, которое пристроено к зданию «Свято-никольского храма». Спасатели ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться.

В результате пожара повреждена кровля. Здание церкви и расположенное внутри имущество не пострадало. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: во избежание пожара не перекаливайте печи и котлы, обеспечьте постоянный контроль за топкой. Берегите себя. Телефон МЧС 101 и 112.