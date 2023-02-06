В Бобруйском районе горел трактор

По информации МЧС, 4 февраля около 16.00 поступило сообщение о загорании трактора МТЗ-82 ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» в кирпичном здании телятника на территории МТФ в д. Барановичи-1.

В результате загорания повреждены кабина и моторный отсек трактора, закопчен потолок телятника. Причина загорания устанавливается.