В Бобруйском районе горел трактор
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По информации МЧС, 4 февраля около 16.00 поступило сообщение о загорании трактора МТЗ-82 ОАО «Агрокомбинат Бобруйский» в кирпичном здании телятника на территории МТФ в д. Барановичи-1.
В результате загорания повреждены кабина и моторный отсек трактора, закопчен потолок телятника. Причина загорания устанавливается.
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