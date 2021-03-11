В Бобруйском районе ГАИ задержан пьяный водитель школьного автобуса

Утром 9 марта в агрогородке Ковали Бобруйского района нарядом ДПС ОГАИ РОВД был остановлен школьный автобус, перевозивший детей.

При поверке документов инспектор заподозрил, что водитель нетрезв и предложил ему пройти в служебный автомобиль. В ходе дальнейшего общения в машине стало очевидным, что водитель «употреблял». Мужчина пояснил, что выпивал накануне вечером. Его освидетельствование показало наличие 1,38 промилле алкоголя.

Водитель автобуса привлечён к административной ответственности. Вместе с ним оштрафован и руководитель, который допустил его к участию в дорожном движении в состоянии алкогольного опьянения.