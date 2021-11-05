В Бобруйском районе директор коммерческой фирмы обналичивал деньги с кооперативных карт

Камеральную проверку предприятия, занимающегося распиловкой, строганием и пропиткой древесины, провели сотрудники инспекции МНС по Бобруйскому району. Сообщает mogilevnews.

Было установлено, что на протяжении 2018-2020 годов директором обналичивались денежные средства, зачисляемые на корпоративные карты организации. Общая сумма таких средств, использованных не по назначению, составила 235,4 тысячи рублей.

- В адрес предприятия было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке с выплаченных доходов исчислить подоходный налог с физических лиц. Коммерческой организацией уведомление было исполнено, подоходный налог в размере 30,3 тысячи рублей уплачен в бюджет. А информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и «Белгосстрах», - отметили в пресс-центре инспекции МНС РБ по Могилевской области.