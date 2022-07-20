В Бобруйском районе дан старт профилактическому проекту «Глуша — здоровый поселок»

Проект запланирован на 2022-2025 годы, он — часть государственной программы «Здоровые города и поселки».

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» — одна из принятых ВОЗ глобальных целей устойчивого развития, в реализации которых участвует Беларусь и, в частности, наш район.

Актуальность его заключается в постепенном достижении совместными усилиями жителей и органов власти более благоприятной среды обитания на территории поселка.

В Послании Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля 2019 года была поставлена задача распространить проект ВОЗ «Здоровые города» через реализацию государственного профилактического проекта «Здоровый город и поселки»: «Инициатива «Здоровые города» должна перерасти в масштабный государственный проект. Все населенные пункты, претендующие на звание здорового города или поселка, должны получить полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными условиями жизни, чистыми водой и воздухом», — подчеркнул Президент.

Главный врач Бобруйского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Лайтер отметил:

— Проект «Глуша — здоровый поселок» достаточно претенциозный, в его реализации будут использоваться наработки проекта «Бобруйск — город для жизни». Сейчас мы должны правильно обозначить направления, в которых будем работать. Основная цель — привить культуру здорового образа жизни и правильного питания среди сельчан, спрофилактировать так называемые «болезни цивилизации». И здесь затрагиваются все аспекты — от воспитания детей до создания инфраструктуры, благоприятной ведению здорового образа жизни, а также своевременной и регулярной диспансеризации, профилактических осмотров населения. Важную роль в реализации профилактического проекта «Глуша — здоровый поселок» будет играть улучшение демографической ситуации. Определяющие цели проекта — создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья населения, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации.

Управление проектом осуществляется комиссией по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района. В планировании и реализации мероприятий Проекта будут задействованы органы исполнительной власти, заинтересованные ведомства, учреждения и организации различных форм собственности, общественные организации и объединения.

К слову

Более 150 населенных пунктов Беларуси включились в инициативу «Здоровые города и поселки», который реализуется в нашей стране с 2019-го года. Для реализации в нашей стране она была адаптирована, его прообразом стал международный проект ВОЗ «Здоровые города», который более 30 лет эффективно работает по всему миру. Одна из составляющих реализации проекта — мотивация населения к ведению здорового образа жизни и стимулирование гражданского общества к развитию инициатив, которые будут способствовать сохранению и укреплению здоровья населения, проживающего в конкретных населенных пунктах.

Елена Браилица,

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