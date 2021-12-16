В Бобруйском районе чуть не сгорел магазин
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16 декабря в 9.21 спасателям поступило сообщение о загорании в котельной местного магазина в аг.Михалёво-1 Бортниковского с/С Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение в котельной. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться.
В результате пожара уничтожена деревянная входная дверь и перекрытие котельной. Причина пожара устанавливается
Пострадавших нет.
МЧС напоминает: в случае обнаружения пожара немедленно покидайте место ЧС и звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя.
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