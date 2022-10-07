В Бобруйском районе чествовали семью, в которой в Международный день мира появился малыш

Малышка, кстати первый ребенок в семье, появилась на свет 21 сентября, в День мира, что дало ей право на получение статуса «Дитя мира». И пусть она пока не осознает, что это означает, мама и папа обязательно расскажут об этом, когда девочка вырастет.
А сегодня счастливые родители Карина и Александр Лукьяновы принимали поздравления и подарки для новорожденной, которые вручила заместитель председателя районной организации ОО «БФМ» Олеся Стельмак.
— Ежегодно мы поздравляем ячейки общества, в которых 21 сентября рождается малыш. Ребенку присваивается статус «Дитя мира», — отметила Олеся Сергеевна. — Пополнение в семье — важное событие. И тем более оно примечательно, когда приходится на знаковый день. Я уверена, что дочь унаследует от родителей только хорошие качества, а впоследствии их приумножит.