В Бобруйском районе чествовали первый экипаж-трехтысячник. Об этом пишет "Трыбуна працы".

Всего две недели назад этот экипаж комбайнеров чествовали как первых тысячников на уборке зерновых культур на Бобруйщине, еще через неделю –– как лидеров-двухтысячников. Не прошло и семи дней, как вчера, 23 августа, механизаторы СПК «Гигант» Олег Веревкин и его помощник Максим Быков вновь принимали поздравления на жатве-2022.

В этот раз глава исполнительной власти района Александр Суходольский, лидеры профсоюзных организаций Виталий Сидюк и Надежда Дудаль отправились на поле вблизи деревни Бирча, чтобы поздравить этот сплоченный передовой тандем с покорением заветного рубежа по намолоту в 3 000 (!) тонн зерна.

Приветствуя лучших хлеборобов с пожеланиями дальнейших трудовых успехов, Александр Суходольский отметил:

–– Третье место в области сре­ди трехтысячников –– большое достижение, сопряженное с большим трудом, неимоверной нагрузкой на людей и на технику. Эти тысячи просто так не даются. Изо дня в день работать допоздна, а ранним утром, тщательно подготовив комбайн, настойчиво и целенаправленно идти к очередной цели… «Лексион-760», на котором вот уже третий раз за восемь лет сидевшие за его штурвалом механизаторы достигают трехтысячной отметки, продолжает доблестно шагать по полям благодаря заботливым рукам их хозяев. Если бы не случившиеся на днях небольшие поломки комбайна, вполне возможно, Олег и Максим были бы первые среди преодолевших трехтысячную отметку на Могилевщине. Благодаря таким надежным, верным своему призванию уважаемым труженикам, да и всем, кто принимает активное участие в жатве, радея за общее дело, мы должны успешно выполнить поставленную задачу –– намолотить в бункерном весе 38 тысяч тонн зерна.

Передовики жатвы Веревкин и Быков, стаж работы каждого из которых в хозяйстве составляет более полутора десятков лет, подтвердили, что настроены по-боевому и останавливаться на достигнутом не собираются.

Руководитель «Гиганта» выразил уверенность в том, что в будущей уборочной страде можно рассчитывать на еще более высокий результат, а значит, на лобовом стекле сельхозмашины также горделиво будет красоваться цифра, только –– номиналом повыше. А имена наверняка будут те же. По мнению Василия Жука, словом, делом и результативными цифрами «гигантовцы» приумножают славу и традиции предприятия.

–– Добросовестность и ответственность –– два главных качества, которые присущи нашим труженикам и которые определяют успех по обеспечению продовольственной программы страны. Сегодняшнее событие –– не просто счастливая случайность. Это в том числе разумный подход к земледелию, семенному материалу, удобрениям и, конечно же, большая любовь к родному краю, которая проявляется в ударном труде на общий результат.

Как заметила Надежда Дудаль, на таких надежных работниках, как сплоченный экипаж в составе Олега Веревкина и Максима Быкова, стоит равняться остальным. А то, что только с минувшего года механизаторы стали работать в одной связке и уже достигли таких высот –– это, бесспорно, большая удача и залог их общего дальнейшего успеха в достижении высоких производственных показателей.

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