В Бобруйском районе бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ

Вечером 2 июля на 108-ом километре автодороги Могилев-Бобруйск наряд сотрудников ГАИ, осуществляя надзор за дорожным движением, заметил автомобиль Kia, который резко развернулся и, ускорившись, помчался в противоположную сторону.

Включив на служебном автомобиле проблесковые маячки красного и синего цветов, а также звуковой сигнал, инспекторы стали преследовать иномарку. Сотрудники через громкоговорящее устройство неоднократно предъявляли требование об остановке, но водитель не реагировал, пытаясь скрыться. Но это попытка не увенчалась успехом.

Задержанным оказался 19-летний бобруйчанин, который водительского удостоверения вообще никогда не получал. Следует отметить, что и ранее молодой человек привлекался за бесправные поездки.

Помимо самого водителя в автомобиле находились еще трое пассажиров.

«Бесправная» поездка для молодого человека закончилась 3 протоколами и внушительной суммой штрафа.