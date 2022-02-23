В Бобруйском районе 56 молодых людей примут участие в голосовании впервые

В Бобруйском районе 56 молодых людей проголосуют впервые. Это юноши и девушки, которым на момент проведения референдума исполнилось 18 лет, сообщили в райисполкоме. Молодым гражданам оказывается особое внимание на участках для голосования — они могут получить информацию о своих правах и обязанностях, о том, как проводится референдум.

На память об этом дне юношам и девушкам в торжественной обстановке будут вручены открытки от Центризбиркома, а от Бобруйского районного комитета ОО «БРСМ» — памятные сувениры.

К слову, традиционно райком ОО «БРСМ» сформировал команду волонтеров движения «Доброе сердце». В дни досрочного голосования и непосредственно 27 февраля на участках для голосования молодые люди будут оказывать помощь маломобильным избирателям в исполнении своего гражданского долга.

mogilevnews.by