В Бобруйском отделе охраны состоялись торжественные проводы подполковника милиции Леонида Долганова на заслуженный отдых

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16 ноября в Бобруйском отделе охраны в торжественной обстановке состоялись проводы на заслуженный отдых подполковника милиции Долганова Леонида Ивановича — заместителя командира батальона милиции по технической части и тыловому обеспечению, офицера, который не один год посвятил себя службе в Бобруйском отделе Департамента охраны занимая при этом самые различные должности.
Много добрых слов было сказано в его адрес, чтобы не забывал своих боевых товарищей и всех сотрудников.
На память от коллектива был вручен ценный подарок, а также сделано совместное фото.
По информации Бобруйского ОДО. mogilev.ohrana.gov.by
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