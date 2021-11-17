В Бобруйском отделе охраны состоялись торжественные проводы подполковника милиции Леонида Долганова на заслуженный отдых

16 ноября в Бобруйском отделе охраны в торжественной обстановке состоялись проводы на заслуженный отдых подполковника милиции Долганова Леонида Ивановича — заместителя командира батальона милиции по технической части и тыловому обеспечению, офицера, который не один год посвятил себя службе в Бобруйском отделе Департамента охраны занимая при этом самые различные должности.

Много добрых слов было сказано в его адрес, чтобы не забывал своих боевых товарищей и всех сотрудников.

На память от коллектива был вручен ценный подарок, а также сделано совместное фото.