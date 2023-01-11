В Бобруйском отделе охраны подвели итоги за прошедший год

По информации Бобруйского ОДО
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10 января в Бобруйском отделе охраны состоялось подведение итогов за 2022 год, на котором присутствовал начальник Могилевского областного управления охраны полковник милиции Игорь Иванович Драчёв и глава администрации Ленинского района г. Бобруйска Андрей Викторович Дубинчик.
На подведении итогов были заслушаны с докладом о проделанной работе начальник отдела подполковник милиции Александр Олегович Дубинчик и его заместители по службе.
Большое внимание было уделено на улучшение служебной деятельности в новом году, прирост объектов.
По окончанию подведения итогов, наиболее отличившиеся сотрудники и работники отдела были награждены почетными грамотами и благодарностями.
По информации Бобруйского ОДО