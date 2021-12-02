В Бобруйском отделе охраны новый начальник

30 ноября в Бобруйском отделе охраны состоялось сразу несколько поводов для проведения торжественного мероприятия.

Начальником Могилевского областного управления полковником милиции Игорем Ивановичем Драчёвым, коллективу был представлен новый начальник отдела подполковник милиции Дубинчик Александр Олегович.

Как подчеркнул Игорь Иванович — это тот человек, который начал свой путь в подразделениях охраны с 1994 года, занимал различные должности и знает службу от начала и до конца.

На память подполковнику милиции Дубинчику Александру Олеговичу были вручены часы Департамента охраны.

Начальник управления пожелал новому начальнику отдела чтобы результаты и достижения с его приходом росли только вверх.

Также в этот день исполнился 101 год со дня образования штабных подразделений и секретариата ОВД. В честь этого события, сотрудникам и работникам были вручены награды:

Благодарность начальника Департамента охраны:

— старшему инспектору инженеру лицензионно-контрольной группы штаба капитану милиции Леоновой Татьяне Вадимовне;

— старшему инспектору по защите государственных секретов группы защиты государственных секретов и документационного обеспечения Осиповичского отдела охраны Фёдоровой Наталье Васильевне.

Нагрудный знак «За адзнаку»:

— инспектору оперативно дежурной службы младшему лейтенанту милиции Изотову Николаю Николаевичу;

— старшему инспектору по защите государственных секретов группы защиты государственных секретов и документационного обеспечения Бобриковой Светлане Антоновне.

После торжественного вручения заслуженных наград, в честь праздников и нового назначения начальника отдела, сотрудники отдела исполнили несколько музыкальных композиций.

По информации Бобруйского ОДО