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В Бобруйском колледже проходит осенняя выставка-конкурс

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В Бобруйском колледже проходит осенняя выставка-конкурс

В Бобруйском торгово-экономическом колледже учащиеся разных групп с фантазией и оригинальностью оформили яркую осеннюю выставку-конкурс "Дары природы".

Ребята придумали колоритные образы, лирические и юмористические композиции "Осенний вернисаж", "Осенняя симфония", "Нашли в капусте" и много других. Для творческих работ использовали овощи и фрукты, листву, орехи. Жюри определит лучшие композиции и поощрит участников призами.

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