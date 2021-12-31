5 января (18.00) в Бобруйском художественном музее состоится музыкально-литературный вечер "Волшебная жизнь "Щелкунчика", посвящённый 130-летию премьеры балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик".

В уютной музейной обстановке выступят полюбившиеся бобруйской публике учителя и ученики Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.