В Бобруйском художественном музее состоится музыкально-литературный вечер
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5 января (18.00) в Бобруйском художественном музее состоится музыкально-литературный вечер "Волшебная жизнь "Щелкунчика", посвящённый 130-летию премьеры балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик".
В уютной музейной обстановке выступят полюбившиеся бобруйской публике учителя и ученики Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.
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