В Бобруйском художественном музее проходит выставка новогодних открыток
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Коллекция новогодних и рождественских открыток 50-х - 90-х годов ХХ века.
С 18 декабря
ул. Социалистическая, 100
Время работы: 10.00-19.00
Выходные: понедельник, вторник.
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