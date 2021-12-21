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В Бобруйском художественном музее проходит выставка новогодних открыток

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В Бобруйском художественном музее проходит выставка новогодних открыток

Коллекция новогодних и рождественских открыток 50-х - 90-х годов ХХ века.
С 18 декабря
ул. Социалистическая, 100
Время работы: 10.00-19.00
Выходные: понедельник, вторник.

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