В Бобруйском художественном музее открылась выставка «Картина маслом!»

Живопись, графика, керамика, декоративно-прикладное искусство зрители увидят на выставке «Картина маслом!». Экспозиция открылась 24 декабря в Бобруйском художественном музее и посвящена 45-летию Выставочного зала.

Новые работы и произведения прошлых лет представили бобруйские художники, среди которых Валерий Колтыгин, Анатолий Концуб, Семен и Тихон Абрамовы, Ирина Кустова, Владимир Гавриленко, Олег Ткачев, Алексей Будейко и другие. В выставке приняли участие и известные художники-бобруйчане, которые сейчас живут в других городах: Владимир Концедайлов, Олег Захаревич, Геннадий Иванов, Ирина Ясюкайтъ-Дударева, Семен Домарад.

«Выставка получилась светлая, жизнерадостная, красивая, эстетическая, что очень радует», – поделился первым впечатлением Анатолий Концуб.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.