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В Бобруйском художественном музее открылась выставка “Искусство живого огня” по итогам XVII международного пленэра по керамике “Арт-жыжаль”

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В Бобруйском художественном музее открылась выставка “Искусство живого огня” по итогам XVII международного пленэра по керамике “Арт-жыжаль”

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