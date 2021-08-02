В Бобруйском художественном музее открылась выставка “Искусство живого огня” по итогам XVII международного пленэра по керамике “Арт-жыжаль”
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