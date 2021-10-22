В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям состоялось офицерское собрание, в котором приняли участие: заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц, заместитель Начальника Могилевского областного управления Владимир Гореликов, Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, начальник Бобруйского ГРОЧС Андрей Бабин.

Первоочередной темой стала вакцинация от короновируса. Члены президиума напомнили, что нет ничего важнее, чем здоровье. И для того, чтобы победить известную во всем мире болезнь, необходима в обществе высокая «иммунная прослойка». Владимир Владимирович ответил на вопросы, которые касались качества и разницы вакцин, реабилитационного периода и ревакцинации.

Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц заострил внимание на формировании и поддержание в служебных коллективах здоровой морально-психологической и нравственной обстановки, товарищеских отношений. Андрей Михайлович также напомнил про неукоснительное выполнение служебных обязанностей, ведь именно исполнительская дисциплина – то, от чего зависит успех и личный, и коллективный.

Также были затронуты темы транспортной дисциплины, кибер преступности, коррупционной деятельности, патриотического воспитания. Заместитель Министра ответил на вопросы присутствующих, которые касались служебной деятельности и карьерного роста.

В завершении совещания заместитель Начальника Могилевского областного управления Владимир Гореликов в торжественной обстановке вручил Плакетку в честь 30-летия выслуги начальнику Бобруйского гарнизона Андрею Бабину. А далее гостям показали старинную пожарную часть Бобруйска, картинную галерею и музейную комнату.