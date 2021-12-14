В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила использования пиротехники

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Беларуси снова разрешили продажу пиротехнических изделий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года №688, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новогодние и Рождественские праздники принято встречать не только с традиционными шампанским, мандаринами и салатом оливье, но и с залпами салютов и фейерверков. В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах покупки и запуске пиротехники:

Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. При покупке обратите внимание на сроки годности. Инструкция по применению должна быть на русском или белорусском языке. Обратите внимание на целостность заводской упаковки – повреждений на ней быть не должно. Перед применением внимательно изучите инструкцию.

Храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте. Также не стоит использовать для хранения влажные помещения.

Нельзя переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, а также разбирать или переделывать изделие.

Запускайте пиротехнические изделия только на открытом воздухе. Отойдите на безопасное расстояние от зданий и сооружений, а также автомобилей. Устанавливая фейерверк, салют, обложите их кирпичами, камнями, землей или снегом. Зажигая фейерверк, присядьте и подожгите фитиль на расстоянии вытянутой руки, после чего быстро отойдите на безопасное расстояние. Если пиротехника не сработала, то приближаться к ней можно не ранее чем через 15-20 минут.

По степени опасности пиротехнические изделия разделяются на 5 классов, в зависимости от того, на каком расстоянии от человека и зданий ее безопасно запускать.

1-й класс: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Их разрешено запускать, держа в руках и в помещении. Пиротехника этого класса не является взрывоопасной ввиду того, что в хлопушках, фонтанах холодного огня и бенгальских свечах нет ударной волны и разлетающихся в разные стороны осколков. Радиус опасной зоны составляет 0,5 метра.

Правила безопасного использования бенгальских огней:

Не нужно касаться бенгальскими огнями легковоспламеняющихся материалов, например, ваты, тканей. Держите их подальше от волос.

Не жгите их рядом с различными огнеопасными веществами, например, спиртом или маслом. Не кидайте конфетти во время жжения бенгальских огней.

Не следует класть бенгальские огни, нужно держать в руках либо ставить в держатель. Класть их можно только на металлическую, каменную либо на глиняную поверхность.

Не уходите в другую комнату, пока огни не погаснут, а потом опустите их в емкость с водой.

2-й класс: петарды, фонтаны и наземные фейерверки.

Эти разновидности пиротехнических изделий запрещено использовать в закрытых помещениях. Безопасный радиус для этих изделий от 20 метров.

3-й класс: ракеты, фестивальные шары и салютные батареи.

У этих изделий нет ударной волны, но производить запуск фейерверков этого класса опасности разрешено только на открытых пространствах. Безопасной зоной считается радиус от 30 метров, в зависимости от параметров самого пиротехнического изделия. Немало бед может наделать даже одна ракета. Она способна подняться на 30-тиметровую высоту, пробить оконное стекло и сжечь чью-то квартиру. Ракета неуправляема и непредсказуема. Траекторию ее полета невозможно ни просчитать, ни предугадать. Для смены курса летящего «снаряда» достаточно малейшего препятствия (стена здания, дерево и др.) или порыва ветра.

4-й и 5-й классы.

Пиротехнические изделия четвертого и пятого класса разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию.

Особое внимание взрослых хотелось бы обратить на использование пиротехники детьми. Приобретя у нелегальных продавцов пиротехнические изделия, дети начинают «шоу» еще задолго до начала праздников. Ради шутки забрасывают петарды друг другу в капюшоны, бросают их под ноги прохожих. Зачастую происходит следующее – ребенок поджигает петарду и бросает ее на землю, но она не взрывается, следующее действие предсказуемо – ребенок поднимет опасную игрушку и она взрывается в его руках. Результат всегда печальный: трудно поддающиеся лечению ожоги и травмы. Ну, а если в руке взрывается ракета, то дело оборачивается более серьезными последствиями – ампутацией пальцев, инвалидностью до конца жизни. Обязательно объясните детям, какую опасность таят в себе пиротехнические изделия, и уж тем более не предлагайте им зажечь петарду либо запустить ракету.

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО НОВОГО ГОДА!