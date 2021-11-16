В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям рассказали как правильно выбрать огнетушитель

К счастью, нам не часто приходится в реальной жизни пользоваться первичными средствами пожаротушения. Главное помнить что они (вода, песок, ведро с лопатой, огнетушитель, плотная ткань) позволят погасить пламя и ликвидировать пожар на ранней стадии.

Самым действенным средством из перечисленных, конечно, является огнетушитель. Такой помощник не помешает своим присутствием и дома и в гараже, и в автомобиле. А в случае пожара привести его в действие проще простого: сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на спусковое устройство и направить струю огнетушащего средства на очаг.

Прежде чем приобретать огнетушитель, стоит определиться с их классификацией, чтобы в дальнейшем сделать правильный выбор.

Они различаются по следующим параметрам:

по величине массы и способу доставки к месту возгорания; по виду применяемого огнетушащего вещества и от этого – по назначению; по принципу вытеснения огнетушащего вещества; по значению рабочего давления; по возможности и способу восстановления технического ресурса;

От вида огнетушащего вещества зависит характер возгораний, которые возможно тушить конкретным огнетушителем.

Углекислотные огнетушители (ОУ)

Такие огнетушители предназначены для тушения различных веществ, горение которых не может происходить без доступа кислорода. Заправлены они углекислым газом. Могут использоваться для тушения электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, мебели, картин. Маркируется буквами ОУ.

Порошковые огнетушители (ОП)

Используются для тушения возгорания нефтепродуктов, горючих материалов, горючих, для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Подходят для тушения возгораний в автомобилях. Огнетушащий состав данного типа огнетушителя – порошок. Маркируется буквами ОП.

Что лучше?

Часто спрашивают, какой огнетушитель приобретать лучше. Универсального ответа на данный случай нет. Но порошковый огнетушитель наиболее универсально подходит для ликвидации различных пожаров. Проще и сметать рассыпавшийся порошок в различных ситуациях, например с мебели или в машине. Покупать необходимо только сертифицированные огнетушители. Это дает гарантию, что партия проходила испытания. Приобрести такой вы можете на автозаправочных станциях, крупных строительных магазинах, а так же у организаций, имеющих лицензию на право торговли средствами противопожарной защиты.

К каждому огнетушителю должно прилагаться руководство по эксплуатации (паспорт) с указанием назначения и основных характеристик устройства и принципа работы, даты изготовления, сведений о сертификации, свидетельства о приемке и отметки о продаже, гарантийных обязательств и формы, заполняемой при ТО огнетушителя.

Визуально огнетушитель должен соответствовать следующим параметрам: наличие и целостность пломбы; корпус – целый, без вмятин, сколов, трещин; манометр – исправный, стрелка находится в зеленой зоне; информация на этикетке огнетушителя – в полном объеме.

Согласно Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обязан выдать покупателю кассовый (товарный) чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара.

Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском или белорусском языке и содержать следующую информацию: изготовитель и товарный знак; знак или сведения о сертификации; пломбу; название и условное обозначение огнетушителя; способ приведения в действие в виде пиктограмм; все классы пожаров, которые можно тушить; дата изготовления.

Сертифицированные огнетушители должны маркироваться знаком соответствия. В случае отсутствия данной маркировки продавец обязан подтвердить соответствие копией сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке, либо указанием в руководстве по эксплуатации (паспорте) регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указаны на этикетке огнетушителя.

Берегите себя и помните о правилах безопасности!