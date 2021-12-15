В Бобруйском горисполкоме прошло заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения
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