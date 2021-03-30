В Бобруйском горисполкоме прошла пресс-конференция по вопросам развития сферы культуры
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На вопросы журналистов ответил начальник отдела культуры Вадим Щербич.
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