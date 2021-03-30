0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фоторепортажи

В Бобруйском горисполкоме прошла пресс-конференция по вопросам развития сферы культуры

107 0

В Бобруйском горисполкоме прошла пресс-конференция по вопросам развития сферы культуры

На вопросы журналистов ответил начальник отдела культуры Вадим Щербич.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿