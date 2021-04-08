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Общество

В Бобруйском горисполкоме прошел круглый стол по вопросам профилактики наркопотребления

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В Бобруйском горисполкоме прошел круглый стол по вопросам профилактики наркопотребления

В диалоговой площадке приняли участие заместитель начальника I управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь Екатерина Шелегова, заместитель начальника управления по делам молодежи главного управления воспитательной работы  и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Татьяна Минченко, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, а также представители сфер здравоохранения, образования, правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела идеологической работы и по делам молодежи и управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома.

На встрече обсуждались вопросы лечения, реабилитации, социализации и занятости наркозависимых .

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