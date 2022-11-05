В бобруйском «Гелиосе» соревнуются юные баскетболистки
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4-5 ноября в бобруйском спортивном комплексе "Гелиос" проходят игры первого тура XXV детско-юношеской баскетбольной лиги - "Слодыч". В соревнованиях участвуют команды девушек 2009-2010 годов рождения (Дивизион 1). Болеем за юных баскетболисток ДЮСШ №4 Бобруйска!
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