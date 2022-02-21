В Бобруйском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» новый директор

Им стал АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРЕНКО. До этого назначения Алексей Иванович занимал должность начальника отдела снабжения в ОАО «Могилевский мясокомбинат». Новому руководителю бобруйского предприятия 55 лет, за его плечами большой опыт работы на руководящих должностях.