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Общество

В Бобруйском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» новый директор

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В Бобруйском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» новый директор

Им стал АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРЕНКО. До этого назначения Алексей Иванович занимал должность начальника отдела снабжения в ОАО «Могилевский мясокомбинат». Новому руководителю бобруйского предприятия 55 лет, за его плечами большой опыт работы на руководящих должностях.

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