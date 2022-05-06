В детском доме Бобруйска проходит подготовка к «Особенному модному показу «Цветные сны»

14 мая в Минске в рамках республиканского благотворительного инклюзивного проекта «Особенный модный показ «Цветные сны» состоится демонстрация коллекций дизайнерской одежды «Дети – детям». В мероприятии примут участие около 200 детей-сирот, а также ребята с особенностями психофизического развития со всей Беларуси, в том числе 10 воспитанников детского дома Бобруйска. Сегодня здесь проходят репетиции дефиле.

Организаторами проекта в этом году выступили Республиканский волонтерский центр, Белорусский государственный университет культуры и искусств, а также волонтерский клуб «Слон», который действует на базе учебного заведения. В Бобруйске проект курирует механико-технологический колледж. По словам координатора Татьяны Жаровой, репетиции с воспитанниками детского дома начались еще в феврале. В «Особенном модном показе» ребята примут участие впервые. Они учатся работать с образом, двигаться на сцене, преподносить себя. Коллекцию под названием «ABRUS», в которой переплелись мотивы белорусской и индийской культур, для них сшила дизайнер из Могилева Лидия Семенова вместе с воспитанниками семейной студии моды и дизайна «AVA moda».

– В детском доме у ребят есть все, кроме внимания и праздника. Им важно ощущать себя значимыми, особенными, нужными. И нам хочется подарить им это, – рассказала дизайнер.

Демонстрация коллекции пройдет в спортивно-культурном центре университета культуры и искусств. Сопровождать ребят на сцене будут вокалисты Заслуженного Любительского коллектива Республики Беларусь Образцовой Эстрадной студии «Росы». Отметим, что благотворительный проект «Особенный модный показ» будет проводится в пятый раз. Основная цель – привлечь внимание общества к проблемам детей-сирот и ребят с особенностями психофизического развития, к их инклюзии в культурную жизнь современной Беларуси, необходимости создания индивидуальной одежды с учетом особенностей развития детей.