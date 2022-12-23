В бобруйском Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Щенячий патруль» спасал Новый год
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Сегодня в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Бобруйска прошла новогодняя сказка «Щенячий патруль спасает Новый год».
На мероприятии, прошедшем в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», среди других почетных гостей присутствовал председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Игорь Кисель.
/Будет дополнено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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