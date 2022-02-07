В бобруйской “Теплоэнергетике” обсудили проект изменений и дополнений Основного Закона страны

На коммунальном производственном унитарном предприятии “Теплоэнергетика г. Бобруйск” в формате “круглого стола” состоялось обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции страны.

Спикером на встрече с представителями трудового коллектива предприятия выступил председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел ЖУЙКОВ.

– По итогам общения с работниками бобруйской “Теплоэнергетики” ещё раз убедился, что равнодушных к проходящей сейчас в стране кампании по проведению конституционного референдума среди работников наших организаций нет, – говорит Павел ЖУЙКОВ. – По глазам собеседников всегда видно, волнуют ли их лично обсуждаемые темы. Не случайно, проект изменений и дополнений Конституции содержит ряд норм по развитию гражданского общества, повышению роли граждан нашей страны в решении стоящих перед государством задач. По своей сути проект обновлённого Основного Закона страны – это проект Конституции зрелого общества, – заключил председатель областной организации отраслевого профсоюза.