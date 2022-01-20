В бобруйской гостинице «Юбилейной» случился пожар

19 января в 12-54 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружен пожар в комнате на четвертом этаже восьмиэтажного здания РУП «Гостиница «Юбилейная» в г. Бобруйске Могилевской области по ул. 50 лет ВЛКСМ, 26. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.