В Бобруйской епархии состоялся квиз – молодёжная интеллектуальная игра

30 января в Бобруйской епархии состоялся квиз, развлекательно-интеллектуальная викторина, набирающая популярность среди молодёжи во всём мире. Об этом пишет пресс-служба Бобруйской епархии.

Вот такой игрой необычного формата завершился самый красочный месяц зимы в этом году в Бобруйске, в холле театра имени Дунина-Марцинкевича. Первый квиз, организованный епархиальным отделом религиозного образования и катехизации по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, посвятили главному событию января – Рождеству.

В игре приняли участие семь команд из детей в возрасте 11-16 лет. Одна команда – из Осиповичей (храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте») и шесть – из храмов Бобруйска: «Ихфис» (храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»), «Валенки» (Николо-Софийский храм), «Мадама» (Ильинский храм), «Соборяне», «Иверон», «Покровцы» и «Георгиевцы» (последние три названия говорят сами за себя, какие приходы представляют). Уверенно победила сборная команда Покровского и Георгиевского храмов.

На протяжении семи туров с перерывом на небольшой отдых юные знатоки соревновались в знаниях и смекалке. Для участников подготовили вопросы по истории праздника, особенностям празднования Рождества в разных странах, вопросы на широту кругозора, музыкальные вопросы, фотовопросы. Без досады на непризовые места не обошлось, но без наград за участие не осталась ни одна из команд.