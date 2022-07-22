В Бобруйской епархии пребывают мощи преподобного Сергия Радонежского

21 июля Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, и духовенство Бобруйской епархии встретили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Торжественное событие состоялось в Георгиевском храме. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Святыни доставила делегация из Троице-Сергиевой лавры в честь 600-летия обретения мощей преподобного игумена. Епископ Серафим возглавил чтение акафиста преподобному Сергию в сослужении настоятелей и клириков бобруйских храмов.

После завершения молитвенного пения Преосвященнейший владыка поздравил паству с праздником Казанской иконы Божией Матери и с прибытием частицы «святых, многоцелебных, благодатных и благословенных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского».

– По всем епархиям нашей Церкви сейчас проходят памятные мероприятия, посвящённые 600-летию обретения святых мощей преподобного, – сказал епископ Серафим. – С 1422 года мощи пребывают в монастыре, который основал сам преподобный Сергий. И вот, сейчас мы с вами сподобляемся прикоснуться к этой святыне. Пусть Господь укрепит каждого из нас душевно и телесно молитвами преподобного!

К слову, акафист преподобному Сергию – это один из первейших акафистов, написанных в России. Он был составлен вскоре после прославления преподобного в лике святых иеромонахом Пахомием Логофетом, или Пахомием Сербом, прибывшим в Москву в 1440 году со Святой горы Афон.