В Бобруйске жительница Латвии работала курьером телефонных мошенников

В Бобруйске суд назначил 2 года лишения свободы курьеру телефонных мошенников из Латвии. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Риги, которой инкриминировано покушение на мошенничество, совершенное группой лиц.

Установлено, что женщина на территории Латвии вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. От них она получила через Telegram информацию, как обманным путем завладеть деньгами престарелых граждан. Далее обвиняемая получила от кураторов билет на автобус и вместе со своим знакомым 6 ноября 2022 года приехала в Минск. Ее встретили участники преступной деятельности, выдали деньги на расходы и SIM-карту с мобильным интернетом. После чего поручили ехать в Бобруйск, заселиться в гостиницу и ждать дальнейших указаний.

Тем временем неустановленные лица путем обмана ввели в заблуждение пенсионера 1944 года рождения. Престарелого мужчину убедили передать курьеру (гражданке Латвии) деньги, чтобы его внучку якобы не привлекли у уголовной ответственности за совершенное ей ДТП. Днем 7 ноября 2022 года обвиняемая приехала по адресу проживания потерпевшего и пыталась завладеть его деньгами в сумме 950 евро, однако не довела преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Пенсионер догадался об обмане, связался с внучкой, которая опровергла все и рекомендовала обратиться в правоохранительные органы. При входе в квартиру потерпевшего иностранка была задержана.

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Суд Бобруйского района и Бобруйска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.14 и ч.2 ст.209 Уголовного кодекса женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В соответствии с ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса средство совершения преступления - принадлежавший обвиняемой мобильный телефон изъят в доход государства. Согласно ст.107 Уголовного кодекса рижанку будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.