В Бобруйске женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки
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В Бобруйске женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
"Инцидент произошел около 23.00 24 декабря. Женщина 1989 года рождения вместе с новорожденным ребенком, которому было 8 дней, выпали из окна на 7 этаже", - отметила Анастасия Лавринович.
Мать от полученных травм скончалась на месте. Ребенка с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.
"Установлено, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В последнее время у нее наблюдалось депрессивное состояние", - подчеркнула Анастасия Лавринович.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии".