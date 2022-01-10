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В Бобруйске завершилась первая неделя работы общественной приемной по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси

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В Бобруйске завершилась первая неделя работы общественной приемной по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси

На протяжении недели в общественной приемной Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» обсудить изменения и дополнения в Основной Закон, услышать мнение каждого заинтересованного бобруйчанина были готовы председатели первичных организаций РОО «Белая Русь» Екатерина Тедорадзе, Игорь Нестерович, Светлана Крупская, а также председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

Бобруйчан волновали вопросы перераспределения полномочий между Президентом и Всебелорусским народным собранием, опасения были связаны не ослабит ли это изменение нашу государственность. Особый акцент обратившихся был сделан на военной безопасности нашей страны, не обошли стороной и вопросы социальной политики.

По словам председателя Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович, во время приемов предложений пока не поступало, но жители нашего города как по телефону, так и при личном общении проявляли заинтересованность и не безразличие к Основному Закону нашей страны.

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