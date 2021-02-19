В Бобруйске завершилась акция «Безопасность в каждый дом!»

18 февраля в торговом центре «Green» работники МЧС провели завершающий этап акции «Безопасность в каждый дом». Последний этап акции был наиболее масштабный и распространялся на широкую аудиторию людей.

Любой желающий мог подойти и проконсультироваться со специалистами из таких организаций и компаний, как «Красный крест», «Белгосстрах» и МЧС. У каждой из перечисленных организаций был отдельный стенд с интерактивными играми и полезной информацией. На заданный мною вопрос о том, что хотели бы донести людям через своё мероприятие работники МЧС, я получил чёткий ответ: «Это пятый, финальный этап республиканской акции «Безопасность в каждый дом». В целом же в ходе акции было проведено много мероприятий и в каждом из них мы общались с людьми разных возрастных категорий. Это были и студенты, и трудовые коллективы, и пенсионеры. А сегодня проводится финальный пятый этап, и традиционно он более масштабнее предыдущих. Мы организовали акцию в этом торговым центре, поскольку сюда приходит максимально много народа. Бобруйчане и гости города приводят с собой детей, друзей и родственников, а значит – есть возможность охватить разные категории людей одновременно. Так же мы показываем им абсолютно разные направления безопасности. Каждый человек может подойти и задать вопрос о том, что его интересует. Кроме исчерпывающих ответов на свои вопросы он получает ещё и полезную информацию, которая может спасти чью-то жизнь» – рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик.

Организованно всё было просто отлично: к стендам подходили и интересовались волнующими их вопросами как дети и подростки, так взрослые и пожилые люди. С местом проведения мероприятия организаторы не прогадали: после обеда в центр и впрямь начали подтягиваться люди. Я опробовал интерактивные игры из каждого стенда, поговорил с их представителями и остался очень доволен. Ещё немного погуляв по центру и понаблюдав за положением дел у акционеров я удалился — долг журналиста зовёт. На этой прекрасно подходящей для завершения статьи ноте я и покидаю вас.

Егор Тишков,

юнкор объединения по интересам

«Взлет» ГУО «ЦДОДиМ г.Бобруйска»