В Бобруйске зарегистрировано два случая отравления мухоморами

В группах любителей грибов в соцсетях с каждым годом все активнее продвигается идея, что мухомор не так уж ядовит, как принято считать.

«Семья» мухоморов обширна, но большинство людей мухомором считает тот самый «классический» – ярко-красный с белыми хлопьями на шляпке – ядовитый психоактивный гриб. Его тело содержит целый ряд токсичных соединений, которые воздействуют на центральную нервную систему. Употребление мухомора приводит к серьезному отравлению, чрезмерному напряжению мышечного аппарата всего тела, в частности, сердечной мышцы. Не исключена атрофия мышечных тканей или даже остановка сердцебиения. При передозировке мухомор вызывает судороги, отек легких, удушье, что может привести к летальному исходу. Первые симптомы развиваются от 30 минут до 6 часов.

Главные признаки отравления – тошнота, рвота, водянистый понос, обильное потоотделение, слюно- и слезотечение. Появляются довольно быстро и признаки нервно-психических расстройств: головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, бред, зрачки расширены. В тяжелых случаях развивается коматозное состояние с потерей сознания. Почему люди иногда отравляются мухоморами? Потому что соцсети делают свое дело: люди размещают фото, рассказывают, как пробовали мухоморы, делятся ощущениями во время «эксперимента» и после него. И таких «экспериментаторов» становится больше.

Как сообщила Ольга Парамонова, заведующий отделением гигиены питания, в Бобруйске за 18-19 октября 2022 года зарегистрировано два случая отравления мухоморами. Молодые люди решили испытать на себе все «острые ощущения» от употребления мухоморов. Эксперимент закончился отделением реанимации. Но не только мухомор – виновник грибных отравлений. Угрозу представляют и ложные грибы – то есть ядовитые, которые маскируются под съедобные. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. Все остальные грибы, которые принято собирать, являются условно съедобными.

Собирать грибы безопаснее всего вдали от дорог, магистралей, вне населенных пунктов, в экологически чистых районах. Придя домой, «добычу» сразу же нужно перебрать, отсортировать и вновь тщательно пересмот­реть. Выбрасывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, без ножек, дряблые, сомнительные, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно.