В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов
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В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома задержаны трое бобруйчан, которые, действуя в составе организованной группы, с целью сбыта, хранили при себе около 130 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.
Оперативниками установлено, что двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 35 лет в составе организованной группы оказывали содействие Интернет-магазину в реализации психотропных веществ путем закладок.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
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