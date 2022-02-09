В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома задержаны трое бобруйчан, которые, действуя в составе организованной группы, с целью сбыта, хранили при себе около 130 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Оперативниками установлено, что двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 35 лет в составе организованной группы оказывали содействие Интернет-магазину в реализации психотропных веществ путем закладок.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.